Зеленского должны арестовать и сломать через колено – офицер ВСУ

Единственный, кто тормозит мирный процесс и не дает завершить войну на Украине – это просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Бекренева, ВСУ, США должны «сломать Зеленского через колено», чтобы добиться завершения конфликта на Украине.

«Зеленский строит из себя патриота. Потому что он совершенно точно не патриот, а главарь шайки-мародёров. И имитирует то, что условия, которые выставляет Путин, для него неприемлемы.

На самом деле он просто затягивает войну, ищет любой способ процесс затянуть. Закатить скандал в Овальном кабинете, пожелать Путину сдохнуть на Рождество – любая зацепка.

Пока его тупо не возьмут и не сломают через колено, – как вариант… это просто его арестовать за хищение денег американских налогоплательщиков. Просто арестовать его нахрен – и посадить в тюрьму американскую навечно», – сказал он.