Зеленского должны арестовать и сломать через колено – офицер ВСУ
Единственный, кто тормозит мирный процесс и не дает завершить войну на Украине – это просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Бекренева, ВСУ, США должны «сломать Зеленского через колено», чтобы добиться завершения конфликта на Украине.
«Зеленский строит из себя патриота. Потому что он совершенно точно не патриот, а главарь шайки-мародёров. И имитирует то, что условия, которые выставляет Путин, для него неприемлемы.
На самом деле он просто затягивает войну, ищет любой способ процесс затянуть. Закатить скандал в Овальном кабинете, пожелать Путину сдохнуть на Рождество – любая зацепка.
Пока его тупо не возьмут и не сломают через колено, – как вариант… это просто его арестовать за хищение денег американских налогоплательщиков. Просто арестовать его нахрен – и посадить в тюрьму американскую навечно», – сказал он.
«Хотя я хотел бы, конечно, увидеть его в Украине на трибунале больше, чем в американской тюрьме. И всё, и разговариваем со следующим. Кто у нас там… Стефанчук? Вот это тоже вариант развития событий.
Потому что этот человек (Зеленский) просто с маниакальной наглостью затягивает процесс мирных переговоров. И будет ещё 43 вот таких раунда, если его не сломают через колено», – заявил Бекренев.
