«Нас обманывают. Пора брать Вашингтон за горло» – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
11.02.2026 13:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 391
 
Дзен, Политика, Россия, США


Вашингтон не собирается соблюдать никаких договорённостей с Россией, поэтому Москве пора отменить признание независимости Украины.

Об этом на телеканале «Первый севастопольский» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лавров рассказал, что США обманывают Россию, отказываются выполнять договорённости, достигнутые в Анкоридже», – попросил прокомментировать ведущий.

«Напомню слова Владимира Путина до этого: нас кинули, нас обманули. Он многократно употребил этот термин.

Так Трамп обманщик и есть. Это его сильная сторона. Вот у нас сильная армия и флот, и ядерная триада. А в Америке сильные обманы. Они умеют обманывать, включая режим управления через пятую колонну, шпионов, и механизмы, которые заложены в системе власти», – сказал депутат.

Он предложил «отменить признание независимости Украины, которую мы признаем с 1991 года».

«Отменить на основании того, что была нарушена декларация независимости», – сказал Федоров.

Параллельно он предлагает «провести пару учений параллельно с переговорами, в которых Министерство обороны обозначит цели в Америке для нашего стратегического ядерного оружия».

«Это американский принцип – дружить, а при этом держать за горло. Это работало с 1962 по 1994, пока Ельцин это не отменил. И американцы никуда не денутся, а Европе они прикажут», – считает депутат.

Метки: , ,

