«Нас обманывают. Пора брать Вашингтон за горло» – депутат Госдумы

Вашингтон не собирается соблюдать никаких договорённостей с Россией, поэтому Москве пора отменить признание независимости Украины.

Об этом на телеканале «Первый севастопольский» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Напомню слова Владимира Путина до этого: нас кинули, нас обманули. Он многократно употребил этот термин.

Так Трамп обманщик и есть. Это его сильная сторона. Вот у нас сильная армия и флот, и ядерная триада. А в Америке сильные обманы. Они умеют обманывать, включая режим управления через пятую колонну, шпионов, и механизмы, которые заложены в системе власти», – сказал депутат.