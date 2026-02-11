Норвегия признает, что русские ей не угрожают, но готовится к войне с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может атаковать Норвегию для защиты своего ядерного потенциала. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью британским СМИ заявил главнокомандующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен.

Он говорит, что его страна не является «целью территориальных амбиций Владимира Путина», но обратил внимание, что значительная часть российского ядерного арсенала размещена на Кольском полуострове в Арктике, который находится недалеко от норвежской границы.

Генерал считает, что в случае конфликта между Россией и НАТО Москва может предпринять действия для защиты размещенных на Кольском полуострове объектов, среди которых атомные подводные лодки, ракеты наземного базирования и самолеты, способные нести ядерное оружие.

«Мы не исключаем этого варианта, поскольку Россия по-прежнему может предпринять такие действия, чтобы обеспечить защиту своего ядерного потенциала, своего потенциала ответного удара. Именно к такому сценарию мы готовимся на Крайнем Севере», — сказал Кристофферсен, слова которого приводит The Mirror.

Он предлагает создать «горячую линию» между Россией и Норвегией для предотвращения имевших место инцидентов, который собеседник издания считает недоразумениями.

«Пока что все случаи нарушения воздушного пространства в нашем районе связаны с недоразумениями. Россия активно использует помехи для GPS, и мы считаем, что эти помехи влияют и на их самолеты. Они об этом не говорили, но мы видим, что когда происходит что-то вроде нарушения воздушного пространства, это обычно происходит из-за недостатка опыта у пилотов. Когда мы общаемся с русскими, они реагируют очень профессионально и предсказуемо», – заявил собеседник издания.

По его словам, Россия соблюдает договор 1920 года, запрещающий милитаризацию норвежского архипелага Шпицберген, на территории которого находится российское поселение. Кроме того, добавил, что обе страны поддерживают прямой контакт для проведения поисково-спасательных операций в Баренцевом море.