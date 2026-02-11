Российский политолог: Никакого договорняка, только капитуляция Украины!
Никакие сделки с лживыми англо-саксами и их марионетками не обеспечат безопасности России. Задача может быть решена только разгромом ВСУ и полной капитуляцией бандеровского режима.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил российский философ и политолог Леонид Доброхотов, передает кореспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Доброхотова, Россия как минимум должна лишить Украину выходу к Черному морю, а в идеале – освободить всю территорию, включая западные области.
«Это должно являться одним из решающих условий обеспечения нашей безопасности, если мы возьмём контроль над Чёрным морем, включая Николаев, Одессу, Ильичёвск, если мы наконец обеспечим права и само существование Приднестровской Республики, которая в свете того, что сейчас творится вокруг Молдовы, Румынии и так далее, находится просто под смертельной опасностью. Мы должны гражданам Российской Федерации, которых большинство в Приднестровье обеспечить их национальные права.
А что делают с гражданами Российской Федерации, если Россия их права не в состоянии обеспечить, мы видим по тому, что творится в тех же странах Прибалтики.
А вся остальная территория Украины, вообще-то наша земля. Даже если где-нибудь во Львовской области, в Черновцах останутся, войска, контролируемые нынешним киевским режимом и таким образом Западом, Запад, конечно, тогда уж точно введёт свои войска туда, ракеты и так далее. Это никак не обеспечит нашу безопасность. То есть нужен контроль над всей территорией Украины. Это – необходимость капитуляции, как было во время Великой Отечественной войны. Полная, безоговорочная капитуляция», – заявил Доброхотов.
