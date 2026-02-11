Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакие сделки с лживыми англо-саксами и их марионетками не обеспечат безопасности России. Задача может быть решена только разгромом ВСУ и полной капитуляцией бандеровского режима.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил российский философ и политолог Леонид Доброхотов, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Доброхотова, Россия как минимум должна лишить Украину выходу к Черному морю, а в идеале – освободить всю территорию, включая западные области.