У стран ЕС нет защиты критических энергообъектов от атак беспилотниками. Теоретически всего 60 «российских агентов» могут повергнуть весь Евросоюз в глубокий блэкаут.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады Анны Гопко заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ты можешь «Мавиками» положить им высоковольтные сети, причем, никто даже не узнает, кто и как это сделал, потому что у них нет систем, которые позволяют определить, откуда этот «Мавик» взлетел, нет систем радиоэлектронного прикрытия критических объектов и так далее.

То есть, на любую высоковольтную станцию в Германии можно запустить «Мавик» с килограммом взрывчатки. Окей, 700 граммов достаточно, а если это будет кумулятивный снаряд, который также вполне можно достать в Европе за не очень большие деньги, то все… у них над военными базами летают, и они не могут понять, кто летает…

Сложно ли организовать 30 групп по два человека в Европе? Небольшая проблема. Сложно ли купить каждому из них, причем, на «Амазоне», «Мавик»? Несложно. Сложно ли контрабасом доставить в Европу два-четыре десятка куммулятивных зарядов? Все, Европа в глубоком блэкауте», – заявил Харченко.

Кстати, исходя из опыта, можно предположить, что уже вскоре озвученный украинским грантоедом сценарий может быть инсценирован с целью обвинения России и дальнейшей эскалации.

