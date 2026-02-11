Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

24 февраля украинский диктатор Владимир Зеленский намерен объявить о проведении выборов. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает британская деловая газета Financial Times.

Как рассказали изданию украинские и европейские дипломаты, одновременно с выборами будет анонсировано проведение «референдума о прекращении войны». И одно, и другое голосование должны пройти до 15 мая.

«На этот шаг украинские власти пошли из-за сильного давления со стороны США, которые требовали от Киева завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной».

В публикации отмечается, что проведение выборов «стало бы кардинальным политическим поворотом для Зеленского», который ранее не уставал повторять, что такой сценарий невозможно реализовать в условиях военного положения.

Похожую информацию несколько дней назад опубликовало агентство «Рейтер», сообщившее, что США и Украина обсуждают одновременное проведение выборов и референдума. В публикации «Рейтер» речь тоже шла о мае.

В свою очередь РБК-Украина опубликовало комментарий источника в окружении Зеленского.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений [о выборах]», – заявил он, комментируя материал FT.