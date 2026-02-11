Экс-мэр Одессы и его мерч: позориться, так до конца!

Окрыленный подпиской о невыезде вместо домашнего ареста, экс-мэр Одессы Труханов занялся… подготовкой к выборам. И выпустил агитационный мерч. Хз, однако, при «наших» или «не наших» они произойдут, поэтому думающие, что они хитрые, пиарщики Геши сделали финт ушами.

Они изобразили гешино рыло в кепке с надписью True Odessa в голубом и желтом цвете. ХитрО же, га?

Кто Геше наш, так сразу и не разберешься. Но одним можно сказать: «Усэ в кольорах риднои нэнькы», а другим: «Это же символы нашего голубого Черного моря и желтого солнца». «Чому нэ на мови?» — резко и мужественно обрубить «Тому, щоб прославляты нэньку в свити, а там тупи и мовы нэ знають». Другим «нашим» можно будеть залить: «Зато Одесса же с двумя «с».

Ой, затейник!..

Кепка — о, это вообще многоэтажность метафор! По задумке мегамозга, она должна ассоциироваться и с хозяйственностью Лужкова, и с гопником с Молдаванки, и, конечно, с Томасом Шелби из «Острых козырьков» (Геша, грызлом не вышел). Имиджмейкеры годами лепят ему этот образ из гангстерского сериала. Хотя, если уж совсем воспринимать «лохторат» как идиотов, то больше подошла бы кепка в стиле «Сядь, Промокашка, не мелькай» и ребрендинг партии «Доверяй делам» на «Черная кошка».

Такой же мерч Труханов выпустил и с надписью Father. И тоже понятно — отец, а не вечно пьяный отчим, как нынешний гауляйтер Лысак, и заигрывание с «Одессой мамой», и аллюзия на «Ростов папа».

Что ж, одни из «наших» — друзья Труханова-нацисты не замедлили с реакцией:

«Взгляните на эту клоунаду блатных и списанных! Этот кринжевый плевок имеет однозначные пророссийские подтексты. Если Гена и father Одессы — то только тот, что умотал за хлебом и не вернулся. И даже эта лишняя буква S в Odessa — мелочь, но она очень символична. Это тот же стиль мышления: не украинский и не одесский, а галимый и кацапский. Гена, ты не «фазер» Одессы. Ты продолжаешь тащить в город эту дешевую кацапскую клоунаду. Лучше уж Одесса будет сиротой, чем с таким отцом», — заявили мовные ведьмы и секты Ганула (после отстрела нациста эти зондеркоманды слились) и выпустили свои агитки про Труханова — матерные.

Они также традиционно припомнили ему «русский паспорт» и жалкое заигрывание с Русской весной в Одессе. По гроб жизни будут припоминать.

И только другие «наши» Геше ничего не ответили…

У Труханова, кстати, знаете, какое любимое слово, которое он к месту и не к месту лепит, видимо, чтобы походить на настоящего одессита? «Поц». Да так — вместо концовки вспомнилось.