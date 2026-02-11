Портников: «Русские готовы на то, на что никогда не осмелятся европейцы»

Европе выгодно истощать Россию руками Украины, но, в тоже время, европейцы опасаются еще больше вооружать Киев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил киевский антироссийской пропагандист-гомосексуал Виталий Портников. 

Он говорит, что война России и Европы не обязательно может означать присутствие российских войск на территории ЕС.

«А это будут разные формы гибридной войны. Скажем, диверсанты в странах Балтии или война дронов и ракетные бомбардировки. Вот, скажем, будет ли европейцам легче, если Россия будет какими-то своими ракетами разными, «Орешниками» пытаться уничтожить какие-то военные объекты, с которых осуществляется помощь Украине?» – пугает пропагандист европейцев.

При этом он признает, что Европа заинтересована в продолжении украинской войны.

«В интересах Европы истощить Россию в той войне, которая есть. А для того, чтобы истощить Россию в той войне, которая есть, нужно дать Украине дальнобойное оружие. Чего они не дают? Наверное, боятся. Есть еще страх перед войной, который гораздо сильнее логики. И страх перед войной с Россией всегда очевидный по одной простой причине: европейцы считают, что русские всегда сделают то, что не сделали бы они сами», – добавил Портников.

