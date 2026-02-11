Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если украинцы созреют, то бунтовать против власти уже некому.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в такому выводу в статье, опубликованной киевским изданием «Зеркало недели», приходит украинский социальный психолог Олег Покальчук.

«По логике москалей, катастрофические обстоятельства в энергетике больших городов благодаря информационному нагнетанию масштабируются до размеров всей страны, вызывая стресс, панику и взаимную агрессию. Замысел управляемого хаоса довольно банален — стремительная поляризация взглядов. Радикальная принципиальность и непримиримость всех во всем, полезный идиотизм, умноженный на специальные информационные операции, должны столкнуть между собой разные слои общества, и все они вместе должны побежать на Банковую линчевать Зеленского», – интерпретирует удары по энергоструктуре автор.

Впрочем, он признает, что идти на Банковую фактически некому.

«Молодежь 18–22 массово выехала. Многие мужчины прячутся, боясь ТЦК. У остальных — куча своих бытовых семейных хлопот. Теоретически они, может, и бунтовщики. Социология говорит, что на вопрос, кто виноват в том, что сейчас происходит в стране, люди отвечают так: РФ — 34%, Зеленский и его команда — 30%, ВР — 8,7%. Но мы же знаем, что самая популярная фамилия в Украине — «Кто-то», – продолжает психолог-бандеровец.

При этом он, пытаясь утешить соотечественников, находит позитив в проблемах с энергетикой.