Французский дипломат: Сделка с Трампом – большое поражение России

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 12:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 754
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Если в результате обсуждающейся сделки Россия получит только четыре новых региона и Крым – это не будет победой русских в спецоперации, ведь большая часть Украины останется под контролем Запада.

Об этом в интервью французскому политологу Паскалю Бонифасу заявил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в результате обсуждающейся сделки Россия получит только четыре новых региона и Крым –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Настоящая трудность – это территориальный вопрос. Вот, где проявляется пророссийский уклон американской дипломатии. В плане из 28 пунктов было это. Теоретически это то, что говорят русские, согласованное в Анкоридже 25 августа прошлого года. А именно, что украинцы должны уйти с территорий, которые русские еще не оккупировали в Донбассе

Это позволяет ему (Владимиру Путину, – авт.) уйти с высоко поднятой головой, он возвращает себе четыре области: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Больше нет Крыма, но не следует забывать, что его первоначальные амбиции заключались в том, чтобы подчинить себе всю Украину. И там, в формуле Трампа, Украина остаётся независимой страной. Либеральной и демократичной, и это – большое поражение Путина», – считает дипломат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить