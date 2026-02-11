Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если в результате обсуждающейся сделки Россия получит только четыре новых региона и Крым – это не будет победой русских в спецоперации, ведь большая часть Украины останется под контролем Запада.

Об этом в интервью французскому политологу Паскалю Бонифасу заявил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

