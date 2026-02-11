Французский дипломат: Сделка с Трампом – большое поражение России
Если в результате обсуждающейся сделки Россия получит только четыре новых региона и Крым – это не будет победой русских в спецоперации, ведь большая часть Украины останется под контролем Запада.
Об этом в интервью французскому политологу Паскалю Бонифасу заявил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Настоящая трудность – это территориальный вопрос. Вот, где проявляется пророссийский уклон американской дипломатии. В плане из 28 пунктов было это. Теоретически это то, что говорят русские, согласованное в Анкоридже 25 августа прошлого года. А именно, что украинцы должны уйти с территорий, которые русские еще не оккупировали в Донбассе…
Это позволяет ему (Владимиру Путину, – авт.) уйти с высоко поднятой головой, он возвращает себе четыре области: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Больше нет Крыма, но не следует забывать, что его первоначальные амбиции заключались в том, чтобы подчинить себе всю Украину. И там, в формуле Трампа, Украина остаётся независимой страной. Либеральной и демократичной, и это – большое поражение Путина», – считает дипломат.
