У русских всё готово для достижения стратегического результата в войне – украинский полковник
Через считаные месяцы Россия будет готова начать широкомасштабное наступление на украинском фронте.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С осени прошлого года командование российское накапливает резервы, стратегические и оперативные. Момент готовности, когда они будут сформированы и готовы к применению, использованию – это где-то приблизительно конец апреля – май месяц нынешнего года», – сказал укро-полковник.
По его словам, учитывая время, необходимое ВС РФ для развертывания, максимум, в начале июня русские будут готовы «начать широкомасштабное наступление с такими широкими оперативными целями, которые должны помочь им достигнуть стратегического результата в этой войне».
Машовец считает, что ВСУ будут и дальше сидеть в обороне и пытаться «сорвать планы противника».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: