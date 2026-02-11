У русских всё готово для достижения стратегического результата в войне – украинский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Через считаные месяцы Россия будет готова начать широкомасштабное наступление на украинском фронте.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«С осени прошлого года командование российское накапливает резервы, стратегические и оперативные. Момент готовности, когда они будут сформированы и готовы к применению, использованию – это где-то приблизительно конец апреля – май месяц нынешнего года», – сказал укро-полковник.

По его словам, учитывая время, необходимое ВС РФ для развертывания, максимум, в начале июня русские будут готовы «начать широкомасштабное наступление с такими широкими оперативными целями, которые должны помочь им достигнуть стратегического результата в этой войне».

Машовец считает, что ВСУ будут и дальше сидеть в обороне и пытаться «сорвать планы противника».