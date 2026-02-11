У русских всё готово для достижения стратегического результата в войне – украинский полковник

Игорь Шкапа.  
11.02.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 934
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Через считаные месяцы Россия будет готова начать широкомасштабное наступление на украинском фронте.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«С осени прошлого года командование российское накапливает резервы, стратегические и оперативные. Момент готовности, когда они будут сформированы и готовы к применению, использованию – это где-то приблизительно конец апреля – май месяц нынешнего года», – сказал укро-полковник.

По его словам, учитывая время, необходимое ВС РФ для развертывания, максимум, в начале июня русские будут готовы «начать широкомасштабное наступление с такими широкими оперативными целями, которые должны помочь им достигнуть стратегического результата в этой войне».

Машовец считает, что ВСУ будут и дальше сидеть в обороне и пытаться «сорвать планы противника».

