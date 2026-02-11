Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине, которой западные посольства сулили будущее «аграрной сверхдержавы» после разрыва экономических связей с Россией, пришлось резко увеличить закупки картошки за границей.

Одной из причин стала насильственная мобилизация – нехватка рабочих рук. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает польский сельскохозяйственный портал Topagrar.

В 2025 году Украина зафиксировала резкий рост импорта картофеля. По данным таможенной службы, поступило 123 600 тонн продукции, что в 2,4 раза больше, чем в 2024 году. Стоимость товара также выросла. За все поставки украинские покупатели заплатили 66,293 млн долларов, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем сезоне.

«В этот период ключевым поставщиком оказалась Польша, удовлетворившая 37,1% спроса, опередив Египет (13,6%) и Нидерланды (11,6%). В то же время экспорт картофеля из Украины оставался очень низким. Украинским фермерам удалось продать всего 3400 тонн, большая часть которых отправилась в Молдову и Азербайджан», – пишет издание.

В числе причин такого положения дел с картофелем называется неурожай 2024 года и засуха.

Оказало влияние бегство населения с Украины и насильственная мобилизация.

«Стоит отметить, что нынешняя геополитическая ситуация способствует значительным изменениям в структуре земледелия наших восточных соседей. Мелкие фермерские хозяйства, как указывают эксперты, отказываются от производства. В то же время профессиональные хозяйства и крупные сельскохозяйственные холдинги расширяют свои посевные площади, что напрямую связано с миграцией и мобилизацией населения», – пишет Topagrar.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой.

«Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.