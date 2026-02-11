Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские наемники ВСУ все еще лелеют надежду захватить кусок российской территории и построить там бандитское государство.

Об этом наемник ВСУ из признанной в РФ террористической организации РДК Алексей Левкин (в реестре экстремистов и террористов РФ) заявил в интервью украинской нацистской пропагандистке Янине Соколовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тайвань очень понятен РДК. Мы тоже хотим иметь кусочек своей земли, чтобы сделать другую Россию. Сделать свой русский анклав где-то, когда-то, когда это будет возможно. Я думаю, это возможно», – рассуждал власовец.

Сам он принимал участие в террористических рейдах в Белгородскую область и гордится своим видеороликом, залитым в «Тикток» оттуда.

Предатель признается, что не испытывает «никаких сантиментов» в отношении российских военнопленных и считает украинцев «старшими братьями». «Когда РДК придет к власти в России», утверждает Левкин – все ветераны СВО будут уголовно наказаны.