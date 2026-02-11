Наемники ВСУ мечтают о «русском Тайване»

Елена Острякова.  
11.02.2026 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 671
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Русские наемники ВСУ все еще лелеют надежду захватить кусок российской территории и построить там бандитское государство.

Об этом наемник ВСУ из признанной в РФ террористической организации РДК Алексей Левкин (в реестре экстремистов и террористов РФ) заявил в интервью украинской нацистской пропагандистке Янине Соколовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские наемники ВСУ все еще лелеют надежду захватить кусок российской территории и построить там...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тайвань очень понятен РДК. Мы тоже хотим иметь кусочек своей земли, чтобы сделать другую Россию. Сделать свой русский анклав где-то, когда-то, когда это будет возможно. Я думаю, это возможно», – рассуждал власовец.

Сам он принимал участие в террористических рейдах в Белгородскую область и гордится своим видеороликом, залитым в «Тикток» оттуда.

Предатель признается, что не испытывает «никаких сантиментов» в отношении российских военнопленных и считает украинцев «старшими братьями». «Когда РДК придет к власти в России», утверждает Левкин – все ветераны СВО будут уголовно наказаны.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить