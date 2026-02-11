Ждать результата от переговоров по Украине бессмысленно – российский дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мирные переговоры с США и Европой нужны, чтобы потянуть время, и едва ли приведут к какому-то серьёзному результату.

Об этом отставной российский дипломат Михаил Демурин заявил на канале газеты парламентского собрания РФ и Белоруссии «Союзное Вече», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта вот линия переговоров с американцами – это просто прикрытие того, что мы не готовы пока поставить точки над «и». Почему мы не готовы, чего нам не хватает – я не могу сказать. Но никакого результата от российско-американского этого так называемого взаимодействия по урегулированию конфликта вокруг Украины я не жду», – сказал Демурин.