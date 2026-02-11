Ждать результата от переговоров по Украине бессмысленно – российский дипломат
Мирные переговоры с США и Европой нужны, чтобы потянуть время, и едва ли приведут к какому-то серьёзному результату.
Об этом отставной российский дипломат Михаил Демурин заявил на канале газеты парламентского собрания РФ и Белоруссии «Союзное Вече», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эта вот линия переговоров с американцами – это просто прикрытие того, что мы не готовы пока поставить точки над «и».
Почему мы не готовы, чего нам не хватает – я не могу сказать. Но никакого результата от российско-американского этого так называемого взаимодействия по урегулированию конфликта вокруг Украины я не жду», – сказал Демурин.
«И, с другой стороны, нет никаких надежд на то, что эта линия американцев в украинском кризисе приведет к каким-то необратимым последствиям для их отношений с Европой. Они совместно будут давить на нас», – подытожил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: