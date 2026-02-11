Запорожье скоро превратится во второй Херсон – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По мере приближения к Запорожью ВС РФ – увеличивается номенклатура российского оружия, достающего до областного центра. Это значит, что вскоро Запорожье превратится в подобие Херсона, который находится под постоянными обстрелами.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.