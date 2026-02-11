Запорожье скоро превратится во второй Херсон – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 17:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 595
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По мере приближения к Запорожью ВС РФ – увеличивается номенклатура российского оружия, достающего до областного центра. Это значит, что вскоро Запорожье превратится в подобие Херсона, который находится под постоянными обстрелами.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Расстояние стало для определённого РСЗО вполне (достижимое), то есть скоро начнёт работать ствольная арта туда полностью и сносить. Я очень хочу надеяться на чудо и стабилизацию ситуации с нашей стороны там, чтобы оттеснить подальше, но вот на сегодняшний день действительно она такая есть.

Когда начинает работать ствольная арта, ты сам понимаешь, что это такое делается с городом. То есть, по сути дела, у них есть достаточно снарядов для всего.

Я не говорю, что это 24 на 7, но тем не менее, это постоянные прилёты, прилёты и прилёты. То есть это, по сути дела, будет как в Херсоне, в той стороне, где Остров находится, микрорайон, жилмассив, который под постоянным обстрелом», – заявил Прошинский.

