Украинцев придушат квази-налогом – чтобы расплатиться с МВФ

На Украине тарифы на коммунальные услуги используются как скрытая форма налогообложения.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая попросила прокомментировать недавнее мнение эксперта по энергетике грантоеда Александра Харченко, призвавшего украинцев платить по рыночным тарифам, чтобы в их квартирах появился свет.

«Эту манипуляцию использовали еще до полномасштабной войны. Надо рыночную стоимость, а то не вступим в ЕС, а сейчас говорят, что не будет света. А ещё бы сказали, сейчас надо рыночную стоимость, а то Путин ещё раз нападёт. А зачем из людей делают лохов постоянно уже много лет?», – спросила она.

По словам эксперта, эту практику на Украине ввели еще при Петре Порошенко.

«Когда коммунальные тарифы использовали как квазиналоги. Это скрытая форма налогообложения украинцев. За счёт этого пополнялся бюджет, чтобы мы могли выплачивать деньги Международному валютному фонду и так далее. Здесь чётко прослеживается одна и та же модель.

Но если в случае с Петром Алексеевичем это был сугубо только «Нафтогаз», то нынешняя власть дополнила эту модель, положив и «Энергоатом», который является фактически огромной машиной по сбору квазиналогов через коммунальные тарифы», – сказал Попенко.