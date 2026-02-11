Патентованная нацистка: Даже украинская «вата» лучше российской

Елена Острякова.  
11.02.2026 17:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 732
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская нацистская пропагандистка Янина Соколова затянула знакомую песню про то, что все россияне – рабы.

Об этом она заявила в эфире ProUA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская нацистская пропагандистка Янина Соколова затянула знакомую песню про то, что все россияне –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для меня Украина не Россия в культурном и идеологическом понимании. Даже та «вата», которая живет тут рядом с нами в многоквартирных домах (она осталась) – это все равно украинцы, которые имеют абсолютно другой чип идеологически – свободолюбивый, культурный, которого нет у россиян. Это не рабы», – сказала Соколова, умолчав о зверствах ТЦК.

При этом она призналась, что «не смогла раскусить» пленных российских военных, с которыми общалась. К удивлению пропагандистки они вели себя «нагло», то есть не раскаивались и даже обещали вернуться на фронт в случае освобождения.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить