Украинская нацистская пропагандистка Янина Соколова затянула знакомую песню про то, что все россияне – рабы.

Об этом она заявила в эфире ProUA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня Украина не Россия в культурном и идеологическом понимании. Даже та «вата», которая живет тут рядом с нами в многоквартирных домах (она осталась) – это все равно украинцы, которые имеют абсолютно другой чип идеологически – свободолюбивый, культурный, которого нет у россиян. Это не рабы», – сказала Соколова, умолчав о зверствах ТЦК.

При этом она призналась, что «не смогла раскусить» пленных российских военных, с которыми общалась. К удивлению пропагандистки они вели себя «нагло», то есть не раскаивались и даже обещали вернуться на фронт в случае освобождения.