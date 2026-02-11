Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В процессе подготовки переговоров по урегулированию конфликта – Запад и Украина отошли от тех принципов, которые были заложены на саммите США-Россия в Анкоридже.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Мануччи» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Аляске мы нашли баланс интересов России и русских, которые живут на освобождённых территориях, с одной стороны, и интересов Соединённых Штатов, которые хотели искренне, в тот момент точно, помочь этот кризис урегулировать, проявив в отличие от всех других западных стран, понимание первопричин этого кризиса. Признав недопустимость такого отношения к людям, которые отказались принять результаты госпереворота, и отсюда всё и началось. И признав, что Украина никогда не должна быть в Североатлантическом альянсе. Вот сейчас это всё пытаются перелопатить в свою пользу и Зеленский, и его вот эти кураторы из Лондона, Парижа, Брюсселя, Берлина…», – отметил он.