Снова обман от «партнеров»? Лавров заявил об отходе американцев от «духа Анкориджа»

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 341
 
В процессе подготовки переговоров по урегулированию конфликта – Запад и Украина отошли от тех принципов, которые были заложены на саммите США-Россия в Анкоридже.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Мануччи» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Аляске мы нашли баланс интересов России и русских, которые живут на освобождённых территориях, с одной стороны, и интересов Соединённых Штатов, которые хотели искренне, в тот момент точно, помочь этот кризис урегулировать, проявив в отличие от всех других западных стран, понимание первопричин этого кризиса.

Признав недопустимость такого отношения к людям, которые отказались принять результаты госпереворота, и отсюда всё и началось.

И признав, что Украина никогда не должна быть в Североатлантическом альянсе. Вот сейчас это всё пытаются перелопатить в свою пользу и Зеленский, и его вот эти кураторы из Лондона, Парижа, Брюсселя, Берлина…», – отметил он.

«В Анкоридже мы нашли подходы, которые, в общем-то, опирались на американскую инициативу, на американские предложения и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было достаточно оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании.

Этот документ, во-первых, уже перелопатили несколько раз. И они сейчас размахивают неким документом из двадцати пунктов, которые нам никто ни официально, ни неофициально не передавал, его содержание частично утекало в СМИ», – заявил Лавров.

Все новости за сегодня



