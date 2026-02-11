Снова обман от «партнеров»? Лавров заявил об отходе американцев от «духа Анкориджа»
В процессе подготовки переговоров по урегулированию конфликта – Запад и Украина отошли от тех принципов, которые были заложены на саммите США-Россия в Анкоридже.
Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Мануччи» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На Аляске мы нашли баланс интересов России и русских, которые живут на освобождённых территориях, с одной стороны, и интересов Соединённых Штатов, которые хотели искренне, в тот момент точно, помочь этот кризис урегулировать, проявив в отличие от всех других западных стран, понимание первопричин этого кризиса.
Признав недопустимость такого отношения к людям, которые отказались принять результаты госпереворота, и отсюда всё и началось.
И признав, что Украина никогда не должна быть в Североатлантическом альянсе. Вот сейчас это всё пытаются перелопатить в свою пользу и Зеленский, и его вот эти кураторы из Лондона, Парижа, Брюсселя, Берлина…», – отметил он.
«В Анкоридже мы нашли подходы, которые, в общем-то, опирались на американскую инициативу, на американские предложения и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было достаточно оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании.
Этот документ, во-первых, уже перелопатили несколько раз. И они сейчас размахивают неким документом из двадцати пунктов, которые нам никто ни официально, ни неофициально не передавал, его содержание частично утекало в СМИ», – заявил Лавров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: