Министр спорта: Нужно смотреть на паспорт спортсмена, а не на флаг

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает против самоизоляции России и запрета спортсменам выступать под нейтральным флагом.

Об этом он заявил «Центральному каналу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже бомжами называли наших спортсменов. Некоторые функционеры. Где они? На пенсии. Другие называли иноагентами тех, кто едет на международные старты. Вопреки всему, через давление, через суды едут ребята, привозят золото в Россию. Они паспорт свой не кидали на стол, как некоторые. Они от гимна и флага не отказывались. Они выиграли, и весь мир знает, что это русские», – рассуждал Дегтярев.

В то же время он осудил спортсменов, которые ради участия в соревнованиях отказывались от российского гражданства, в частности бывшего гроссмейстера Владимира Федосеева.

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», – обещает экс-подручный Жириновского.

На Олимпиаде в Италии сейчас выступают 30 российских атлетов, которые сменили гражданство. От России в нейтральном статусе участвуют 13 спортсменов.