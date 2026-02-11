«Наш ответ будет смертоносным! Через два года» – Рютте призвал Литву не беспокоиться за Сувалкский коридор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если НАТО не сможет помешать России пробить Сувалкский коридор, Альянс найдёт способ отомстить через несколько лет.

Об этом на выступлении перед встречей министров обороны в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсека попросили прокомментировать недавно прошедшие в Литве военные учения НАТО, которые показали полную неготовность сил Альянса помешать попытке России пробить Сувалкский коридор.

«Насколько вы уверены, что НАТО сегодня способна быстро отреагировать?», – спросила журналистка из Литвы.

«Абсолютно уверен, что сможет. Что касается учений, мы не знаем всех деталей. Очевидно, что НАТО в них не участвовало. Но могу вас заверить, что НАТО регулярно проводит учения по различным сценариям. И мы делаем это с учетом всех имеющихся разведанных, а также фактов, касающихся нашей позиции и возможностей. Мы хорошо подготовлены. Мы готовы ответить на любую угрозу Альянсу. Пусть никто не думает, что он может напасть на нас, потому что наш ответ будет сокрушительным», – трепался Рютте.