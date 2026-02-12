Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу превращать Игры в плохо пахнущую политическую акцию.

Он хотел надеть на соревнования шлем с изображением украинских спортсменов, уничтоженных в рядах ВСУ на русских землях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», – написал Гераскевич.

В ответ на это уже на следующий день на пленарном заседании Верховной рады депутаты устроили скандал. Они за ночь успели накатать жалобу в МОК, с требованием разрешить бандеровцам их акцию, а также исключить российских и белорусских спортсменов.

Подробнее об этом рассказал депутат Андрей Кожемякин.

«Это видео, с поддержкой из Верховной рады, будут показывать в МОК. В тексте обращения мы перечислили всех изображенных спортсменов на шлеме Гераскевича: защитники и защитницы Украины, которые противостояли вооруженной агрессии РФ.

Проектом подчеркивается, что Рада в полной мере поддерживает действия Гераскевича. И не поддерживает тезис относительно политической окраски использования изображений портретов погибших, в то время как государству-агрессору Российской Федерации и ее сателлиту Республике Беларусь постепенно предоставляют доступ ко все большему количеству спортивных соревнований.

Мы призываем МОК разрешить всем украинским спортсменам использовать символику, чтящую память жертв вооруженной агрессии. Второе – отменить решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, в том числе по юношеским возрастным категориям», – сказал Кожемякин.