Рада ввела ежедневно-принудительную «хвылыну мовчання»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада приняла законопроект об обязательной ежедневной «минуте молчания» по всей стране.

Такое решение было принято на пленарном заседании парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Депутаты признались, что этот закон был инициативой группы активных бандеровцев, которые каждый день в 9 утра выходят на перекрестки городов, блокируют дорогу – и требуют от людей простоять одну минуту. Якобы, такие меры должны привить уважение и почтение населения к погибшим «хероям».

Законопроект вносит изменения в Кодекс гражданской защиты Украины, которые фактически развязывают руки местным властям, позволяя использовать общенациональную систему оповещения для ежедневного объявления минуты молчания во всех городах Украины.

При этом депутаты подчеркнули, что карательных мер пока что не планируется – очевидно, потому что движение по перекрытой дороге и так невозможно.

Также, соратница Порошенко Ирина Геращенко похвасталась, что их партии удалось пропихнуть в закон норму об обязательной минуте молчания по поводу выдуманного ими же «Голодомора».

«Что важно в этом законопроекте? Здесь учтена наша поправка, что каждый год в третью субботу ноября общеукраинская минута молчания памяти жертв Голодомора, это очень важно также в контексте исторической памяти», – сказала она.

В результате, документ поддержали 260 депутатов. Законопроект был принят во втором чтении – и направился на подпись просроченному Зеленскому.