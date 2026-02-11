«Сразу после перемирия» – Рютте обещает накачать Украину оружием

11.02.2026 21:56
Страны НАТО окончательно определятся с «гарантиями безопасности» для Украины только после того, как Россия согласится на долгосрочное перемирие.

Об этом на выступлении перед встречей министров обороны в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стоит ли Украине доверять обещаниям президента Трампа о так называемых гарантиях по типу статьи 5? И если Россия нарушит условия возможной будущей сделки, готовы ли США действительно вступить в войну с Россией за Украину, задействовать авиацию и сухопутные войска?», – спросил журналист.

«Я думаю, что значительный прогресс, достигнутый за последние шесть месяцев, связан с гарантиями безопасности. И здесь есть три составляющих. Первое и самое важное – это, конечно, ВСУ. Они станут первой линией обороны Украины после заключения мирного соглашения или долгосрочного перемирия.

Затем будет создана коалиция победителей, возглавляемая Францией и Британией, которая объединилась со многими союзниками и партнерами, чтобы обсудить, как мы можем коллективно поддержать Украину.

Но для того, чтобы заработали гарантии безопасности, сначала нужно заключить мирное соглашение. И здесь главный вопрос в том, готовы ли русские пойти на компромисс – и положить конец войне так, чтобы они никогда больше не пытались напасть на Украину», – рассуждал Рютте.

При этом он призвал НАТО поспешно вооружать Украину, и вооружаться самим.

«Мы должны производить больше, чтобы усилить противовоздушную оборону, увеличить количество боеприпасов и укрепить логистические цепочки внутри Альянса.

Нам нужно действовать быстрее, внедрять новые технологии, ускорять закупки и обеспечивать способность нашей оборонной промышленности оперативно и качественно выполнять поставленные задачи», – добавил генсек.

Все новости за сегодня



