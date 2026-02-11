«Всего рассказать не могу» – Рютте собирается воевать с Россией и Китаем не где-нибудь, а в Арктике

Вадим Москаленко.  
11.02.2026 20:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 295
 
Арктика, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия


Страны НАТО начинают серию крупных учений в Дании и Норвегии, чтобы подготовиться к войне с Россией и Китаем в Арктике.

Об этом на выступлении перед встречей министров обороны в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО начинают серию крупных учений в Дании и Норвегии, чтобы подготовиться к войне...

«Арктика приобретает всё большее значение для нашей коллективной безопасности. НАТО и союзники уделяют все больше внимания этому региону.

Мы регулярно проводим учения в Арктике, чтобы быть готовыми вести боевые действия и выполнять задачи в любых условиях. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно укрепляет позиции альянса в регионе, и наш потенциал в Арктике.

Однако в условиях возросшей военной активности России и растущего интереса Китая к Крайнему Северу, нам было крайне важно многое сделать», – сказал Рютте.

«Именно поэтому всего два часа назад мы запустили программу «Арктический страж». Она объединяет деятельность НАТО и союзников на Крайнем Севере в рамках единого комплексного оперативного подхода к региону.

На начальном этапе программы будут проводиться различные учения в Дании и Норвегии, в которых участвуют десятки тысяч военнослужащих, используется техника, необходимая для успешной работы в арктических условиях. Мы четко заявляем о своей приверженности обеспечению безопасности в Арктике и в целом всего Альянса.

Не могу рассказать вам всего, что мы делаем, но у нас есть чёткое ощущение, что русские и китайцы становятся там всё более активными. Так что это делается для того, чтобы обеспечить безопасность жизненно важной части территории НАТО», – добавил он.

Метки: ,

