«Всего рассказать не могу» – Рютте собирается воевать с Россией и Китаем не где-нибудь, а в Арктике

Страны НАТО начинают серию крупных учений в Дании и Норвегии, чтобы подготовиться к войне с Россией и Китаем в Арктике.

Об этом на выступлении перед встречей министров обороны в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Арктика приобретает всё большее значение для нашей коллективной безопасности. НАТО и союзники уделяют все больше внимания этому региону. Мы регулярно проводим учения в Арктике, чтобы быть готовыми вести боевые действия и выполнять задачи в любых условиях. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно укрепляет позиции альянса в регионе, и наш потенциал в Арктике. Однако в условиях возросшей военной активности России и растущего интереса Китая к Крайнему Северу, нам было крайне важно многое сделать», – сказал Рютте.