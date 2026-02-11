Наконец-то мы можем ругать Лукашенко вместе! – Тихановская засобиралась в Киев

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская признала, что сможет посетить Киев только потому, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский начал последнее время публично оскорблять президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом она заявила в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я, конечно, могла бы приехать и без официального приглашения президента Зеленского. Но я всегда боялась навредить Украине. Все это время не было запроса в Украине, и мы понимали, что политика в отношении Беларуси была немого другой. Мой приезд мог больше навредить, чем принести пользы.

Но сейчас мы видим, как сменилась риторика украинцев в отношении белорусов», – сказала Тихановская.