«Наша экономика вот-вот сдохнет, а за ней всё государство!» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
11.02.2026 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
В условиях блэкаута и дефицита украинская власть хочет поднять налоги для мелкого и среднего бизнеса, что окончательно добьёт экономику «незалежной».

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня бизнес беспокоит то, что они покупают электроэнергию по 22 гривны. Сегодня бизнес беспокоит то, что топливо уже по 75 гривен, и будет ещё расти.

Нет возможности работать, потому что нет света и отопления, потому что не были защищены объекты критической инфраструктуры», – возмутился Разумков.

«Бизнес беспокоит то, что снова хотят ему поднять налоги. Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант – но очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства.

И сегодня в этом зале прикладывается максимум усилий для того, чтобы это время настало. Это называется – «сделаем их вместе». Но когда мы это говорили в 19-м году, то мы не имели в виду украинскую экономику, людей и государственность», – добавил депутат.

