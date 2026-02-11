«Наша экономика вот-вот сдохнет, а за ней всё государство!» – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В условиях блэкаута и дефицита украинская власть хочет поднять налоги для мелкого и среднего бизнеса, что окончательно добьёт экономику «незалежной».

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня бизнес беспокоит то, что они покупают электроэнергию по 22 гривны. Сегодня бизнес беспокоит то, что топливо уже по 75 гривен, и будет ещё расти. Нет возможности работать, потому что нет света и отопления, потому что не были защищены объекты критической инфраструктуры», – возмутился Разумков.