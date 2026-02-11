«Наша экономика вот-вот сдохнет, а за ней всё государство!» – депутат Рады
В условиях блэкаута и дефицита украинская власть хочет поднять налоги для мелкого и среднего бизнеса, что окончательно добьёт экономику «незалежной».
Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня бизнес беспокоит то, что они покупают электроэнергию по 22 гривны. Сегодня бизнес беспокоит то, что топливо уже по 75 гривен, и будет ещё расти.
Нет возможности работать, потому что нет света и отопления, потому что не были защищены объекты критической инфраструктуры», – возмутился Разумков.
«Бизнес беспокоит то, что снова хотят ему поднять налоги. Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант – но очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства.
И сегодня в этом зале прикладывается максимум усилий для того, чтобы это время настало. Это называется – «сделаем их вместе». Но когда мы это говорили в 19-м году, то мы не имели в виду украинскую экономику, людей и государственность», – добавил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: