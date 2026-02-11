«Вы даже не представляете, что за люди сидят в парламенте» – укро-эксперт призвал готовиться к худшему

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинский парламент пришли люди, которые просто ошалели, увидев, какие деньги они могут здесь поднимать.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это люди, которые в своей жизни не видели и не держали в руках больше 10 тысяч долларов, а попали в Верховную раду депутатами, где им давали в месяц 20, 30, 50 тысяч долларов. И их понесло», – сказал эксперт.

Он напомнил, кто попал в Раду по спискам партии Зеленского.