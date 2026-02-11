«Вы даже не представляете, что за люди сидят в парламенте» – укро-эксперт призвал готовиться к худшему
В украинский парламент пришли люди, которые просто ошалели, увидев, какие деньги они могут здесь поднимать.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это люди, которые в своей жизни не видели и не держали в руках больше 10 тысяч долларов, а попали в Верховную раду депутатами, где им давали в месяц 20, 30, 50 тысяч долларов. И их понесло», – сказал эксперт.
Он напомнил, кто попал в Раду по спискам партии Зеленского.
«Маркетологи, собачники, свадебные фотографы и так далее. И тут они стали управлять государством. И оказалось, что у них просто в голове огромная вавка, и они просто не знают, не то что как управлять государством, а что им делать. Их несет. Вы же видите, как они приезжают, как ведут себя в Верховной раде.
Представляете, такое вот поколение людей, не способных ничего понять. К сожалению как государство мы должны пережить этот процесс», – добавил Попенко.
