«Вы даже не представляете, что за люди сидят в парламенте» – укро-эксперт призвал готовиться к худшему

Игорь Шкапа.  
11.02.2026 18:55
  (Мск) , Киев
В украинский парламент пришли люди, которые просто ошалели, увидев, какие деньги они могут здесь поднимать.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это люди, которые в своей жизни не видели и не держали в руках больше 10 тысяч долларов, а попали в Верховную раду депутатами, где им давали в месяц 20, 30, 50 тысяч долларов. И их понесло», – сказал эксперт.

Он напомнил, кто попал в Раду по спискам партии Зеленского.

«Маркетологи, собачники, свадебные фотографы и так далее. И тут они стали управлять государством. И оказалось, что у них просто в голове огромная вавка, и они просто не знают, не то что как управлять государством, а что им делать. Их несет. Вы же видите, как они приезжают, как ведут себя в Верховной раде.

Представляете, такое вот поколение людей, не способных ничего понять. К сожалению как государство мы должны пережить этот процесс», – добавил Попенко.

