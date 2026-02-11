В 50 странах резко усиливаются гонения на русских
В странах западного блока и их сателлитах ужесточаются и приобретают системный характер гонения на русских.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В минувшем году проблема нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом приобрела особую остроту.
Граждане России, русскоязычной общины за рубежом – все чаще сталкиваются с ограничениями и избыточными требованиями, которые выходят за рамки допустимых правовых механизмов общепринятых представлений о правах человека.
У МИД РФ, и наши оценки совпадают, что нарушения прав усилились, принимают самые разнообразные формы, идут в разрез с нормами международного права.
По данным российского омбудсмена, в минувшем году ей поступило более 400 обращений граждан, находящихся за рубежом. Стран, нарушающих права российских граждан и соотечественников, порядка пятидесяти», – сказал Брод.
«И речь идет не только о бытовой дискриминации, но и о системных нарушениях фундаментальных прав: на справедливое судебное разбирательство, свободу передвижения, защиту собственности, неприкосновенность частной жизни, доступ к медицинской помощи, образованию, консульской поддержке, свободы совести.
Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер и являются осознанной и последовательной политикой, одним из методов оказания давления на Россию.
Максимальное количество нарушений уже не первый год фиксируется на Украине, в США, Канаде, Прибалтике, Польше, Молдове и ряде государств Западной Европы.
Россияне и соотечественники оказываются уязвимыми перед административным произволом, политизированными решениями, отказами в предоставлении услуг, блокировкой активов, ограничениями в трудоустройстве», – добавил он.
