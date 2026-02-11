В 50 странах резко усиливаются гонения на русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах западного блока и их сателлитах ужесточаются и приобретают системный характер гонения на русских.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В минувшем году проблема нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом приобрела особую остроту. Граждане России, русскоязычной общины за рубежом – все чаще сталкиваются с ограничениями и избыточными требованиями, которые выходят за рамки допустимых правовых механизмов общепринятых представлений о правах человека. У МИД РФ, и наши оценки совпадают, что нарушения прав усилились, принимают самые разнообразные формы, идут в разрез с нормами международного права. По данным российского омбудсмена, в минувшем году ей поступило более 400 обращений граждан, находящихся за рубежом. Стран, нарушающих права российских граждан и соотечественников, порядка пятидесяти», – сказал Брод.