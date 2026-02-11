«Атака России на Европу произойдёт неизбежно» – действующий французский генерал дал «3-5 лет»
Российская угроза в Европе «обязательно возникнет».
Об этом начальник штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль заявил в нежелательном в РФ американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это реальная угроза со стороны России. Я считаю, что если есть потенциальная угроза, то в конечном итоге она реализуется. В 2022 году Европа и Франция не могли предположить, что Россия нападет. Но угроза нападения была. А мы говорили: нет, он глуп, он не нападет.
Но потенциальная возможность напасть была, и он напал. И я думаю, что в ближайшие годы российская армия станет сильней, чем в 2022 году. Сейчас она наращивает силы быстрее, чем теряет на линии фронта на Украине», – сказал Шилль.
Он считает, что скоро «огромная армия» встанет на границе с НАТО, и тогда начнется война.
«Если я послушаю своего эстонского коллегу, то он скажет, что это произойдет через 6 месяцев. Немецкий коллега – через два года. А мы скажем, что это произойдет через 3-5 лет. Посмотрим. Но это обязательно произойдет. Я не знаю будет ли это лобовая атака или гибридная, но она произойдет», – вещал Шилль.
