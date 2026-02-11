Российская угроза в Европе «обязательно возникнет».

Об этом начальник штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль заявил в нежелательном в РФ американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это реальная угроза со стороны России. Я считаю, что если есть потенциальная угроза, то в конечном итоге она реализуется. В 2022 году Европа и Франция не могли предположить, что Россия нападет. Но угроза нападения была. А мы говорили: нет, он глуп, он не нападет.

Но потенциальная возможность напасть была, и он напал. И я думаю, что в ближайшие годы российская армия станет сильней, чем в 2022 году. Сейчас она наращивает силы быстрее, чем теряет на линии фронта на Украине», – сказал Шилль.