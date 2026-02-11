Официальное понижение статуса русского языка в Казахстане – акт разворота в сторону США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти РК решили понизить статус русского языка – и это самый наглядный и показательный акт отмежевания и геополитической переориентации на Запад.

Инициаторы масштабных поправок в конституцию, а вернее создатели практически нового основного закона, объясняют смену формулировки лишь уточнением в казахоязычном варианте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», – заявил заместитель председателя конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

При этом для внешних наблюдателей это подаётся как некая формальность, якобы ничего не меняющая. Но в реальности это самый настоящий тектонический сдвиг, который определяет дальнейшее развитие страны именно по пути «незалежной», так как венчает собой окончание процесса строительства моноэтнического государства.

Русский язык таким образом оказывается на задворках и даётся старт для его вытеснения из делопроизводства и общественной жизни.

Чтобы понять разницу надо заглянуть в разъяснения в постановлении Конституционного совета от 1997 года, дающего развернутую трактовку части 2 статьи 7 действующей ныне конституции РК, в которой русский язык наравне с казахским официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления:

«Данная конституционная норма понимается однозначно, что только в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств наравне с государственным казахским языком».

Предшественники Нурмуханова чётко указали и на недопустимость дискриминации граждан из-за не владения казахским языком: «Установление самого перечня профессий, специальностей, а также должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определённом объёме и в соответствии с квалификационными требованиями, не противоречит Конституции».

Теперь же русский язык будет использоваться не наравне, а наряду с остальными, то есть с тем же английским, китайским и иными языками на территории РК.

Обоснованием этому якобы служит то, что, по словам чиновников, «в социальных сетях некоторые граждане выступили за исключение нормы о русском языке как официально используемом наравне с казахским и многих возмутило, что старая норма перекочевала в проект новой конституции». Типа эта такая некая уступка «общественности», то есть ручным нацикам и либералам, тявкающим только по приказу.

Такую роль возмущённого нацика разыграл парламентарий Ринат Заитов, небезызвестный русофоб и правая рука «оппозиционного» кандидата в президенты Амиржана Косанова, ныне возглавляющий такую же антироссийскую националистическую партию «Ак Жол».

Он заявив, что казахскому языку никто не может быть равным в нынешнем «Новом Казахстане»:

«Когда рост Наполеона Бонапарта не дотягивал до вешалки, один офицер сказал: «Генерал, давайте я повешу вашу одежду. Я ведь выше вас». На что Наполеон ответил: «Ты не выше, ты просто длиннее». С государственным языком ни один язык не равен – они лишь используются наряду».

Поэтому внутри РК всё чётко и правильно поняли – казахский язык становится единственным доминирующим в рамках выстраиваемой политической системы, что и отображается в принимаемой уже токаевской конституции.

Под это подводится и «научная» база в виде заказных социологических опросов, когда в минувшем году якобы только 31,4 % участников выбрали русский язык для ответов. Интересно, что происходит и внедрение английского как альтернативы русскому, как действующему «наряду», так как уже 23,8 % респондентов указали на обязательное применение его в РК.

Вхождение Казахстана в «Совет мира» по просьбе Трампа, подписание «соглашений Авраама», участие в создание военно-политического блока «Организации тюркских государств» и передача месторождений редкоземельных металлов западным корпорациям теперь логически выражается и в отходе от России, и в отказе от всего русского, в том числе, и от языка.