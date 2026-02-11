Испытание верой: захват храма в Деренеу – разминка перед зачисткой канонической церкви Молдовы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликт в молдавском селе Деренеу вокруг храма Успения Пресвятой Богородицы стал точкой кипения, обнажившей прямое вмешательство властей в дела веры.

Ситуация, когда прихожане вынуждены прорываться на службу через полицейские кордоны, все больше напоминает сценарий силового давления на каноническую церковь, который уже опробовали в других странах.

Станет ли противостояние началом масштабного гражданского протеста в Молдове, или власти удастся изолировать этот очаг, не допустив солидарности приходов? Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» политолог Александр Кориненко.

– Власть действует жестко, европейские институты и посольства игнорируют ситуацию в Каларашском районе, несмотря на заявления верующих о нарушении прав человека. Означают ли события в Деренеу переход государства к открытому силовому вытеснению канонической церкви по украинскому образцу?

– То, что произошло в Деренеу, – это не «эксцесс на местах» и не «конфликт внутри общины». Это «проба пера» государства. Власть сознательно заняла одну из сторон конфликта и впервые настолько открыто использует силовой и административный ресурс против канонической церкви.

Молчание европейских институтов и посольств – показательное. Когда нарушают права «не тех» верующих, права человека внезапно перестают быть универсальной ценностью. Говорить о полном копировании украинского сценария пока рано: в Молдове нет ни ресурсов, ни общественного консенсуса для масштабной зачистки. Но Деренеу – это тест: насколько далеко можно зайти без последствий. Если реакции не будет, давление усилится. Иллюзий тут быть не должно.

– Люди, защищая свой храм, демонстрируют единство и выглядят довольно мощной силой. Как вы считаете, хватит ли у конкретной общины запаса прочности на затяжную войну и готовы ли другие приходы Молдавской митрополии перейти к масштабным скоординированным действиям, которые власть не сможет игнорировать? Насколько эффективно сейчас каноническая церковь в Молдове отстаивает свои права?

– Люди в Деренеу показали главное: они не пассивная масса. Это живое, сплоченное сообщество, которое осознало, что речь идет не о юрисдикции, а о праве самим решать судьбу своего храма.

Хватит ли им сил на долгую дистанцию? В одиночку – сложно. Суды, штрафы, давление через полицию и местную администрацию – это изматывает. Ключевой вопрос не в Деренеу, а в реакции всей Молдавской митрополии. Пока церковь в целом действует чрезмерно осторожно, местами запаздывает, местами избегает жесткой публичной линии. Это снижает эффективность защиты. Митрополит [Кишиневский и всея Молдовы] Владимир пока молчит.

Если приходы начнут координироваться, действовать синхронно и публично, игнорировать это будет невозможно. Пока же власть пользуется разобщенностью и надеется, что каждый конфликт «переварят» по отдельности.

– Насколько оправданы прогнозы о том, что церковный конфликт может стать катализатором падения действующего политического режима в Молдове?

– Сам по себе церковный конфликт режим не валит. Но он может стать катализатором, если совпадет с другими кризисами: социальным, экономическим, электоральным.

Ошибка власти в том, что она лезет в сакральную сферу, где логика страха не работает так, как в политике. Давление на церковь мобилизует даже тех, кто аполитичен и годами молчал. Если власть продолжит действовать грубо, демонстративно и без объяснений, она сама превращает церковный вопрос в моральный и ценностный фронт против себя. А такие конфликты заканчиваются не в кабинетах, а на улицах и у избирательных урн.

Вывод простой: Деренеу – это не частный случай. Это предупреждение. И для церкви, и для власти. Одни еще могут научиться защищаться, другие – могут доиграться.