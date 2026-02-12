«Несёт ответственность за всё» – в Раде требуют отставки Зеленского

Вадим Москаленко.  
12.02.2026 01:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2284
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Большинство украинских бед – это личная ответственность Владимира Зеленского, которому пора в отставку.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство украинских бед – это личная ответственность Владимира Зеленского, которому пора в отставку. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поговорим о статье Financial Times, которая сегодня вышла, что в мае планируются выборы президента Украины и референдум. Последний раз, когда пан президент незадолго до полномасштабного вторжения выходил и о чем-то предупреждал украинцев, это было о том, что в мае мы все должны готовить шашлыки – и никакого нападения не будет.

Десятки тысяч человек из Мариуполя погибли, гражданского население, вы их забыли предупредить, но своего кента Миндича вы не забыли предупредить, чтобы он сбежал из Украины.

Теперь вы планируете переизбраться, стать еще раз президентом Украины и окончательно сделать из украинцев рабов.

Вы не подготовились к войне, это ваша персональная ответственность. Ваши друзья являются коррупционерами. Бизнесмен Ваганян подтвердил, что он передавал на Бакановую десятки миллионов долларов. Это ваш друг, и вы несете полную ответственность, потому что рыба гниет с головы», – сказал Лерос.

«Поэтому когда вы хотите сказать о том, что планируете выборы в мае, не забудьте напомнить украинцам, каким вы фиговым президентом оказались.

Далее, у меня к вам конкретный вопрос. Почему до сих пор не освобождены пленные из Азовстали? Почему вы не подаете списки? Это именно ваш офис. Или вы боитесь, что пленные из Азовстали придут к вашему офису – и спросят: как так случилось, что десятки миллиардов гривен оборонных закупок не выполнены, но вы строите коттеджи вместе с вашим кумом Чернышевым.

Пан президент, уходите в отставку, потому что президент вы херовый», – подытожил депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить