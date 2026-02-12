Большинство украинских бед – это личная ответственность Владимира Зеленского, которому пора в отставку.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поговорим о статье Financial Times, которая сегодня вышла, что в мае планируются выборы президента Украины и референдум. Последний раз, когда пан президент незадолго до полномасштабного вторжения выходил и о чем-то предупреждал украинцев, это было о том, что в мае мы все должны готовить шашлыки – и никакого нападения не будет.

Десятки тысяч человек из Мариуполя погибли, гражданского население, вы их забыли предупредить, но своего кента Миндича вы не забыли предупредить, чтобы он сбежал из Украины.

Теперь вы планируете переизбраться, стать еще раз президентом Украины и окончательно сделать из украинцев рабов.

Вы не подготовились к войне, это ваша персональная ответственность. Ваши друзья являются коррупционерами. Бизнесмен Ваганян подтвердил, что он передавал на Бакановую десятки миллионов долларов. Это ваш друг, и вы несете полную ответственность, потому что рыба гниет с головы», – сказал Лерос.