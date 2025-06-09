«Дронщиков, как снайперов – в плен уже не берут» – Подоляка

Быть пилотом БПЛА – это отнюдь не «блатная работа», а очень опасная должность.

Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил военный блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте говорят, что полгода если не был на фронте, надо переобучаться, потому что ситуация изменилась, опасности. И даже инструктора на полигонах стараются обязательно попасть на фронт, чтобы впитать последние изменения на ЛБС. Очень быстро всё меняется, причём, с точки зрения цифровизации войны…

Можно предположить, что через полгода будут ещё более роботизированные комплексы, и противник развивается, и мы. Всё больше наземных дронов, думаю, за ними тоже большое будущее, они будут производить атаки и пытаться закрепиться на точке, на которую потом будут приходить живые люди, после чего закрепление будет считаться свершившимся.

Сейчас главная проблема – война логистик, и чтобы противник не сумел накопиться, произвести штурмовые действия, либо вести оборону, и мы, и противник выносим всё в зоне до 10-15 км. Ничего не должно двигаться к противнику, никакого подвоза – ни б/к, ни воды, ни еды. Зачастую снабжение идёт при помощи тех же дронов, которые, скорее всего, уже очень скоро будут и вывозить раненых», – рассказал Подоляка.