«У пилотов БПЛА часто едет крыша» – военный обозреватель

Миру ещё придётся столкнуться с грандиозным вызовом, который оставит после себя набирающая обороты беспилотная война.

Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил военный блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воздушные дроны вообще предопределяют ход сражения, и по разным оценкам, наносят от 80 до 90% ущерба. Причём практически никогда противники друг друга не видят с расстояния, чтобы можно было перекрикнуться.

Но в прорезь монитора или планшета на порядок чаще они видят лицо врага, которому в данном случае несут смерть, либо ранение. Важно то, что люди на этом новом виде войны – они по-другому к ней относятся, другое восприятие.

Я общался с разными ребятами, есть люди с неокрепшей психикой, которые просто реально сходят с ума. Я не буду называть имена даже некоторых наших известных в медийном пространстве пилотов, у которых реально поехала крыша. Я не знаю, чем он будет заниматься в мирное время, что его, кроме этого всего, вообще интересует. То есть у ребят реально часто едет крыша», – рассказал Подоляка.