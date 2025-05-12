Венгрия пытается вернуть Закарпатье. Орбан знает о своих шпионах на Украине – генерал СБУ
Венгрия никогда не отказывалась от планов вернуть себе потерянную по итогам Первой мировой войны часть бывшей территории, которая сейчас входит в состав Украины.
Нынешний шпионский скандал, когда СБУ разоблачила венгерских шпионов, которые якобы нанесли ущерб Украине, не мог пройти в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Действия Венгрии во время 24 февраля ярко показали, что именно это они пытались сделать. Они надеялись, что Украина начнет валиться, и они сделают то же, что было в марте 1939 года. Потому что мы все считаем, что Вторая мировая война началась 1 марта 1939 года, но для Украины она началась в марте 1939-го нападением на Карпатскую Украину. Именно Венгрия, которая была одним из ближайших союзников нацистской Германии и активно не просто воевала на территории Украины, а совершала военные преступления, но все это было скрыто советской властью, потому что Венгрия — член социалистического лагеря.
Они не отвергали и не отвергают желание вернуть, как они считают, свои земли, которые они потеряли после Первой мировой войны, во время раздела Австро-Венгрии, вот и все. Поэтому-то один из вопросов, который их интересовал, – как украинское общество, как жители Закарпатья будут реагировать на присутствие так называемых миротворцев из Венгрии – это один из ключевых вопросов… Я не верю в то, что Орбан не знал о том, что они делали на территории Украины. Потому-то он и молчит. Ну а что он скажет, что это неправда?», – заявил Ягун.
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