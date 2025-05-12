Венгрия никогда не отказывалась от планов вернуть себе потерянную по итогам Первой мировой войны часть бывшей территории, которая сейчас входит в состав Украины.

Нынешний шпионский скандал, когда СБУ разоблачила венгерских шпионов, которые якобы нанесли ущерб Украине, не мог пройти в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».