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Венгерская военная разведка активизировала работу на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила пресс-служба СБУ, отчитавшаяся об очередных задержаниях в Закарпатской области.

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«Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Задачей этой организации был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска», – говорится в сообщении.

Утверждается, что задержаны два человека, куратором которых якобы был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии».

Отмечается, что одним из задержанных был бывший ВСУшник, которого завербовали в 2021-м и активировали в 2024-м году.

«Задокументировано, что агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе», – добавили в украинской спецслужбе.

Указывается, что он периодически выезжал в Венгрию для отчетов, получил там «телефон со специальным ПО для законспирированной связи» и занимался формированием агентурной сети в Закарпатье.

«Еще одна задержанная – бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, уволившаяся из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу», – подчеркнули в СБУ.

Ставить точку на этом украинская охранка не собирается, анонсируя «комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки».

Вне зависимости от того, являются ли задержанные реальными агентами или же «агентурная сеть» (как часто бывает) была создана самой СБУ, это является значимым сигналом Будапешту. Вполне вероятно, что главным адресатом этого месседжа стал венгерский премьер Виктор Орбан, который выступает за прекращение огня, возобновление сотрудничества с Россией, расширение языковых и культурных прав венгров Закарпатья.