Венгерский евродепутат: «Вооружая Украину, мы играем с Третьей мировой!»

Лидеры ЕС полностью закрывают глаза на происходящее на Украине, а также утечку оружия и миллиардов средств, передаваемых Киеву.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Венгрии Жужанна Борвендег, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Венгрия уже много лет находится наряду с другими странами из-за «отсутствия прозрачности». Почему это не беспокоит вас в случае с Украиной? Мы не можем об этом говорить. Там нелегитимный президент, насилие и нарушения прав человека происходят каждый день, ущемление прав меньшинств постепенно превращается в геноцид.

Вместо того, чтобы голосовать за астрономические суммы, нам нужно провести расследование и выяснить, сколько миллиардов евро, отправленных туда, попало в карманы. Нужно выяснить, всё ли оружие, отправленное туда, дошло до адресата, не попало ли оно в такие террористические организации, как ХАМАС или ИГИЛ», – вопрошал он.