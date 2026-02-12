«Кличко, всё х***я – переделывай»: Россия добила ракетами и «Геранями» киевские ТЭЦ

Михаил Рябов.  
12.02.2026 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1320
 
Дзен, Киев, Спецоперация, Украина


Российские «Герани» и баллистические ракеты минувшей ночью вновь поразили киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Удары начались примерно в три часа ночи и длились до самого утра. Местные жители публикуют в сети видео зарева от пожаров на месте прилетов. Часть «громадян» уже по привычке ночевала в метро.

Мэр Виталий Кличко сообщил о «повреждении объектов критической инфраструктуры» и массовых отключениях многоэтажек от отопления на левом и правом берегу Днепра. Впрочем, сейчас в Киеве нет морозов – до понедельника будет до +3 тепла, а вот потом похолодает до минус семи.

Российская армия специально дает несколько дней на то, чтобы бандеровцы пытались восстановить энергообъекты, а затем по намеченным разведкой целям вновь наносятся удары, ранее пояснял полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан.

«Надо дать противнику возможность по***ться. Что-то восстановить, что-то сделать. Потом туда прилетает ракета и говорит: Всё х***я, переделывайте», – объяснил он логику ударов по Киеву.

