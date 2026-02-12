Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские «Герани» и баллистические ракеты минувшей ночью вновь поразили киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Удары начались примерно в три часа ночи и длились до самого утра. Местные жители публикуют в сети видео зарева от пожаров на месте прилетов. Часть «громадян» уже по привычке ночевала в метро.

Мэр Виталий Кличко сообщил о «повреждении объектов критической инфраструктуры» и массовых отключениях многоэтажек от отопления на левом и правом берегу Днепра. Впрочем, сейчас в Киеве нет морозов – до понедельника будет до +3 тепла, а вот потом похолодает до минус семи.

Российская армия специально дает несколько дней на то, чтобы бандеровцы пытались восстановить энергообъекты, а затем по намеченным разведкой целям вновь наносятся удары, ранее пояснял полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан.