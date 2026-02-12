Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине не оставляют попыток хоть тушкой, хоть чучелом привязать Россию к главному коррупционному скандалу вокруг разворовывания помощи Запада на энергетику ближайшим окружением диктатора Зеленского.

Так, грантоедский проект «Следствие.инфо» выяснил, что сестра объявленного в розыск и бежавшего в Израиль Тимура Миндича, близкого друга и бизнес-партнера Зеленского, жила в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грантоеды утверждают, что Любовь Миндич сменила в России фамилию на Журавлева, а у ее мужа и троих детей – российское гражданство.

Отмечается, что ее муж – российский бизнесмен Андрей Журавлев, которому принадлежит 70% акций компании «ЭКОБЕРЕНИЧЕ РУС», сотрудничающей с нефтяными гигантами «Роснефть» и «Тюменьнефтегаз».

В Москве сестра Миндича жила в квартире на Малой Бронной. По реестрам это элитное жилье принадлежит семье высокопоставленного военного.

При этом сам Миндич в комментарии грантоедам заявил, что его сестра не имеет недвижимости в Москве.

«В этом расследовании мы установили, что родная сестра Тимора Миндича, бывшего соратника украинского президента, которого разыскивает НАБУ, вероятно, много лет жила в историческом районе Москвы в квартире семьи российского генерала и бывшего заместителя управделами Владимира Путина. У детей Любови Миндич российское гражданство, как и у их отца, имеющего совместный бизнес с теми, кто работает на российскую нефтяную отрасль – главный ресурс РФ в войне против Украины», – стращают грантоеды.

Возникает вопрос: а зачем ориентированным на Запад грантоедам нужна дискредитация руководства Украины связями с Россией?

Дело в том, что за раздуванием коррупционного скандала, связанного с Миндичем, стоят ориентированные на глобалистов и структуры Джорджа Сороса силы. Между ними и режимом Зеленского давно идет фактическая война, отголосками которой стало и дело Миндича, и попытки режима ликвидировать НАБУ.

Кроме того, преследуется еще одна цель: показать, будто за тотальной украинской коррупцией якобы стоит Россия.