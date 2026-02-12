Царев: Россия может согласиться на 60-дневное перемирие

Диктатор Зеленский стоит на растяжке. С одной стороны, над ним нависают США с огромным компроматом, с другой, с таким же компроматом, – Великобритания. Если победит американское давление, то в годовщину начала СВО Зеленский объявит о проведении референдума и выборов, после чего наступит 60-дневное перемирие.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Зеленского сейчас висят коррупционные дела. Он – мультимиллиардер. Идёт речь о десятках миллиардов долларов, которые он наворовал. Я думаю, что общая суть, общее количество денег, которые были выведены с только с американско-европейской помощи, это под сто миллиардов долларов.

Да, не все эти деньги у Зеленского, у друзей, у товарищей, всех, кто оперировали этими деньгами, они пооткусывали свои куски, но в значительной степени эти деньги под контролем у Зеленского.

То есть, это над ним висит, и если он не переизберётся, то его с большой вероятностью будут «раздевать» на деньги и требовать от него ответственности. Могут и посадить, а могут и убить…

Он выполняет всё, что скажут Соединённые Штаты. Вся (переговорная) группа сформирована представителями, которые очень комплиментарны к США и реально выступают за мир. Поэтому и плодотворно проходят совещания, которые происходят сейчас в ОАЭ.

Но, опять же, группа есть, а решение принимать будет Зеленский…

У него есть пряники от Великобритании и от ЕС, которые говорят: «Смотри, мы тебя отфинансировали на два года войны вперёд. Мы тебе дали денег, ты ещё украдёшь достаточно с этих денег. И ты будешь руководить до тех пор, пока идёт война. Только продолжай войну».

А угроза — это компромат, который 100% у Великобритании на него есть, не в меньших объёмах, чем есть он у НАБУ и в ФБР. И угрозы там, и угрозы здесь. И нацисты, да, которых боится Зеленский. И всё это вместе он сейчас взвешивает и принимает решения.

Идти на уступки или не идти? Выйти 24 февраля с объявлением о том, что «давайте договоримся, я вижу перспективы», или нет. Если он выходит 24 февраля и говорит, что в целом план согласован, и можно двигаться, то после того, когда он действительно будет в черновике согласован, начнётся перемирие. Шестидесятидневное перемирие, которое позволит в это время провести выборы», – заявил Царев.