Коц об отключении «Старлинков»: ВСУ действительно получили преимущество, мы отброшены на 2 года назад

Отключение терминалов «Старлинк» действительно ударило по связи в российской группировке, задействованной в СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы во многом откатились на уровень 2023 года. И весь вопрос в том, кто успел затянуть к себе оптоволокно, кто не успел, потому что основное — это когда ты видишь поле боя 24 на 7, когда ты можешь подсказывать штурмовику, куда ему повернуть, чтобы не попасть под пулемётный огонь. И в этом плане, конечно, будет тяжелее.

Но мы же русские, пока петух не клюнет, да? Вот. И, как правило, в таких экстремальных условиях, когда мы поставлены перед фактом, что надо эволюционировать очень быстро, мы умеем это делать оперативно.

Поэтому будем надеяться, что у нас уже не будет, конечно, в каждом блиндаже на переднем крае Wi-Fi со скоростным интернетом, но как минимум по штабам, по КП, ну, как-то эту проблему решат, потому что, сложно воевать, когда противник в 26-м году по связи, а мы в 23-м.

Конечно, у противника будет преимущество, будем его нивелировать традиционными средствами», – заявил Коц.