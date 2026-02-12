В Госдуме притаилась «фракция ждунов»

Елена Острякова.  
12.02.2026 14:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1327
 
Дзен, Политика, Россия


В Госдуме до сих пор есть значительное число депутатов, которые под разными предлогами уклоняются от голосования по принципиальным вопросам, как это было во время признания независимости республик Донбасса.

Об этом депутат Сергей Миронов рассказал в интервью каналу газеты парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии «Союзное вече».

«Справочку принесут: я тут больной, хворый и убогий. Когда идут голосования за важные законы,  единогласно. Но если посмотреть список, кто-то не голосует. Воспаление хитрости», – сказал Миронов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», депутат заявил, что гордится своими однопартийцами.

«Наша партия в мае 2014 года признала независимость ЛДНР. Мы,  кстати, единственная фракция в Думе после начала СВО провели голосование, и 28 рук (трое беспартийных) «за». Больше этого не сделала ни одна фракция и не сделает, единогласно не проголосует. Я отвечаю за свои слова», – сказал Миронов.

