В Госдуме притаилась «фракция ждунов»

В Госдуме до сих пор есть значительное число депутатов, которые под разными предлогами уклоняются от голосования по принципиальным вопросам, как это было во время признания независимости республик Донбасса.

Об этом депутат Сергей Миронов рассказал в интервью каналу газеты парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии «Союзное вече».

«Справочку принесут: я тут больной, хворый и убогий. Когда идут голосования за важные законы, единогласно. Но если посмотреть список, кто-то не голосует. Воспаление хитрости», – сказал Миронов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», депутат заявил, что гордится своими однопартийцами.