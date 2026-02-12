Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский, его подельники, да и американские «миротворцы» готовы погубить десятки миллионов украинцев. Об этом в эфире видеоблога «Dialogue Works» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никто не ведет переговоры таким образом, особенно по таким серьезным вопросам. Трамп, грубо говоря, занимается мастурбацией на переговорах. Это не переговоры… Проигравшая сторона, в данном случае Украина, недостаточно сильно проиграла, не дошла до такого отчаяния. А, во-вторых, украинская элита здесь только для того, чтобы заработать на этой войне как можно больше денег и убраться к чертовой матери. Так что они абсолютно не заинтересованы в прекращении этого конфликта», – сказал Крапивник.