«Это бред»: бывший рупор майданщиков об лже-успехах ВСУ под Запорожьем
Украинская пропаганда тиражирует фейк о якобы контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гнап показал карту украинского военного паблика «Дип стейт», согласно которой существенных изменений на этом участке фронта нет.
«Никакого контрнаступления, о котором нам пафосно рассказывают прогосударственные медиа, нет. У нас все медиа находятся под контролем государства, потому что любого журналиста можно взять за одно место, вручить ему повестку и сказать: «Будешь гавкать, мы тебя отправим на фронт». Уже такие случаи были. Они вынуждены распространять эту государственную пропаганду и бред, в том числе о мифическом украинском контрнаступлении», – сказал журналист.
Он переживает, что главком ВСУ Александр Сырский угробит здесь еще больше боеспособных подразделений, которые нужны в обороне.
«Украинская пропаганда пафосно рассказывает о контрнаступлениях, что все, уже Герасимов дрожит, Путин скрылся в бункере, потому что на Запорожском направлении ВСУ пошли в наступление. Ничего этого не подтверждает украинский военно-аналитический ресурс [Дип стейт]. Я уже не говорю там об американском Институте изучения войны, у него еще более консервативная оценка», – добавил Гнап.