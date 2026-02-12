Мы бьем себе по рукам, когда начали побеждать, – эксперт о блокировке Telegram

Замедление в России сервиса Telegram – это удар по самим себе, поскольку РФ теряет возможность влиять на западную и украинскую аудиторию. Причем, происходит это в тот момент, когда на информационном поле Россия только-только начала побеждать.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

