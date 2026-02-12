Мы бьем себе по рукам, когда начали побеждать, – эксперт о блокировке Telegram
Замедление в России сервиса Telegram – это удар по самим себе, поскольку РФ теряет возможность влиять на западную и украинскую аудиторию. Причем, происходит это в тот момент, когда на информационном поле Россия только-только начала побеждать.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зачем же мы сами себе бьём по рукам? Как будто бы работа на врага, это вредительство просто, на мой взгляд… Сейчас, когда идёт война, горячая, на фронте, смысловая война в социальных сетях, война на переговорах дипломатическая идёт, экономическая война идёт, наверное, нужно наоборот все инструменты использовать, чтобы в этой войне победить, чтобы симпатии всего мира были на нашей стороне.
Украинцы же, когда началась СВО, они эти культурные символы и соцсети гораздо лучше нас освоили. 2022−23-й год был просто тотальный дефолт наших ценностей. У противника и песни, и ЛОМы, вредоносные смыслы, которые они распространяли по нашим социальным сетям.
Сейчас ситуация кардинально изменилась. Украина, как общество, устала от войны, разочаровалась в ней, понимает, что это тупик, что даже когда эта война для них закончится, будущего у них не будет. У них на спад пошли вот эти культурные все тренды, они проигрывают уже культурную войну с русскими.
А мы, долго раскачиваясь, как это принято в России, очень большая инерция, целый пласт подняли культурных нарративных смыслов. И благодаря глобальным соцсетям и аккуратной модерации определёнными службами начало распространяться.
Зачем же сейчас себя по рукам бить, если мы уже в этом плане начали побеждать? Ведь даже если на каких-то относительно компромиссных условиях закончится СВО, но в Киеве сохранится этот режим, вопроса борьбы за умы тех, кто останется с той стороны, никто не снимает», – заявил Живов.
