НАТО использует «нейтральную» Молдову для шпионажа

Елена Острякова.  
12.02.2026 15:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 172
 
Дзен, Молдова, НАТО, Политика, Россия, Сюжет дня


НАТО тесно сотрудничает с формально нейтральной Молдовой,  но исключительно по ее просьбе.

Об этом директор НАТО по сотрудничеству Пьер Казале заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы активно сотрудничаем с Молдовой, учитывая ее географическое положение. Она зажата между Украиной и Румынией, а часть ее территории оккупирована Россией. Это классический случай, когда НАТО может помочь им в развитии вооруженных сил и оборонного потенциала, чтобы они могли лучше обеспечивать свою безопасность», – сказал Казале.

Он не стал скрывать, что Молдову используют для шпионажа.

«Одна из тем, по которой мы с ними работаем, – это обмен информацией. А также безопасность и укрепление их вооруженных сил. В том числе, работа по привлечению новых кадров, чтобы у них был более современный состав, способный лучше обеспечивать оборону страны», – сказал Казале.

