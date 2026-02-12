Переговоры зашли в тупик, наступление неотвратимо, – Коц

Анатолий Лапин.  
12.02.2026 12:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1614
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия действительно готовит весеннее наступление, как об этом предупреждают западные СМИ. Продвижение ВС РФ не прекращалось с осени 2023-го года, продолжится и летом, и осенью текущего года, потому что переговоры, похоже, зашли в тупик.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ведём наступление беспрерывно, с осени, ну, где-то октября-ноября 2023 года. И за это время были освобождены десятки городов, сотни мелких населённых пунктов, деревень и сёл.

И мы не прерывали наступательные действия даже во время вторжения противника в Курскую область. Конечно, мы готовим весеннее наступление и летнее наступление мы готовим, я вас уверяю.

И не хочу показаться Кассандрой, но и осеннее наступление мы тоже готовим, потому что иначе мы не выполним цели и задачи СВО.

Мы видим, что переговорный трек зашёл в тупик, и мирного решения конфликта в этом году ждать не приходится, поэтому вот все времена года, которые есть, в году, во всех этих временах года мы готовим наступление, и оно неотвратимо», – заявил Коц.

