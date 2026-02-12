Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия действительно готовит весеннее наступление, как об этом предупреждают западные СМИ. Продвижение ВС РФ не прекращалось с осени 2023-го года, продолжится и летом, и осенью текущего года, потому что переговоры, похоже, зашли в тупик.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

