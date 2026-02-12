Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки Украины отвоевать остров Змеиный в начале российской СВО провалились. Под контроль Киев остров вернулся лишь после того, как российские военные сами покинули его.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом говорится в репортаже канала «1+1», побывавшего на Змеином.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что сейчас на Змеином находятся подразделения ГУР МО Украины. Они жалуются, что по ним регулярно наносятся удары дронами и ракетами.

Отдельное место в репортаже занимает эпизод с попыткой высадки гуровского десанта 7 мая 2022 года (очередной пиар-эпизод деятельности террориста Кирилла Буданова, отправлявших подчиненных на гибель).

«Это бои, в которых украинские военные понесли тяжелые потери. Погибшие, пропавшие без вести с катеров в море. Сбитый вертолет армейской авиации, из экипажа которого удалось выжить только спасателю», – говорится в материале.

Украинский флаг был поднят над островом лишь 4 июля. Как признают пропагандисты, это стало возможным лишь после того, как после «жеста доброй воли» русские оставили Змеиный.

Напомним, что остров был занят российскими военным в первый день СВО. На Украине сообщили, что все пограничники, находившиеся на Змеином, погибли, отказавшись сдаться. Зеленский объявил, что всем им посмертно присвоено звания героев Украины. В итоге оказалось, что все выжили, а 82 украинских силовика сдались в плен.

Украинская пропаганда сразу же запустила байку, что украинский гарнизон нецензурно послал капитана российского корабля, предложившего сдаться. Сами пленные на допросах это не подтвердили. Примечательно, что в сюжете «1+1» эта духоподъемная украинская басня называется «то ли легендой, то ли настоящей историей».