Каллас: На войну с Россией руками Украины нужно ещё больше денег

Выделенных недавно Евросоюзом на финансирование Украины 90 миллиардов евро недостаточно – нужны дополнительные деньги.

Об этом заявила еврокомиссар по иностранным делам Кая Каллас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В дополнение к этому нам также нужен частный капитал. И для этого у нас есть два предложения для Европейского инвестиционного банка. Первое — это также выделить часть средств на производство в Украине, а также другая часть — определить производство товаров двойного назначения как для украинских, так и для европейских компаний», – заявила Каллас.