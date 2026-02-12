Каллас: На войну с Россией руками Украины нужно ещё больше денег
Выделенных недавно Евросоюзом на финансирование Украины 90 миллиардов евро недостаточно – нужны дополнительные деньги.
Об этом заявила еврокомиссар по иностранным делам Кая Каллас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В дополнение к этому нам также нужен частный капитал. И для этого у нас есть два предложения для Европейского инвестиционного банка. Первое — это также выделить часть средств на производство в Украине, а также другая часть — определить производство товаров двойного назначения как для украинских, так и для европейских компаний», – заявила Каллас.
Она анонсировала создание новых тренировочных баз для ВСУ.
«Мы обсуждали подготовку украинских солдат на территории Украины. Мы определили два тренировочных центра, которые можно было бы использовать для этой цели», – сказала Каллас.
