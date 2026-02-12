Раскололи череп хозяину и взяли в заложники собаку — одесский ТЦК пробивает дно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выгул собаки закончился для 55-летнего одессита инвалидностью. Хотя… Он еще не пришел в себя после операции. Придет ли? Да и зачем?..

Итак, посреди белого дня на Алексеевской площади, это центр Молдаванки, мужчина выгуливал собаку. Собачку, беспородную, маленькую. Но явились они — могилизаторы.

На видео — трое тэцэкашников и один в гражданском тащят человека в бус смерти, собачка запрыгивает за хозяином (бус черный Vita CE 5468 ЕР).

Пленников увозят в ТЦК. А через несколько часов Сети взрывают фотографии, опубликованные родственниками мужчины. Он весь в крови, череп проломлен, его белая собачка уже розовая — от крови. Ее тоже били, а потом она не слезала с рук хозяина.

Версия семьи узника.

Вот комментаторы же любят писать с дивана, что «надо сопротивляться». Ну и мужик этот не подставлял вторую щеку — когда его в бусе ударили по лицу, он ударил в ответ. Тогда его начали забивать трое камуфляжных — надели наручники и месили ногами. А критический удар по голове был нанесен пистолетом. Тут-то все и залилось кровью, и мрази зассали.

Только повезли человека не в ближайшую больницу в городе, а через три «звезды» в область. Он поступил в больницу в критическом состоянии с большой кровопотерей. Пребывал в шоке.

Когда мужику оказали первую помощь (там еще ведь череп титановой пластиной закрывать!), живодеры попытались забрать его обратно в ТЦК. Но врачи помешали — ведь полутруп забрать невозможно!

И знаете, что сделали мрази?!! Чтобы полутруп не «ухыльнулся», они взяли его собачку в заложники и держали привязанной к столбу во дворе ТЦК (животное тоже избито).

На следующий день людоловы опять приехали за мужиком, так его хотелось могилизировать. Но там уже были родственники, а врачи объяснили, что без серии операций он не то что в окоп…он в эту жизнь может не вернуться.

Версия ТЦК. Без купюр — тут важно:

«Гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние личности и полученную травму головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков… Во время пребывания в больнице пациент совершил повторное нападение агрессии [это дословно], что угрожало окружающим».

И это все полутруп, понимаете?!.

Также в ТЦК пригрозили, что так будет с каждым, кто будет мешать могилизации.

Ничего комментировать не буду. Просто хочу, чтобы как в конце «Бригады» зе-нацистам в пасть — фото этого окровавленного мужика и еще тысяч, тысяч и тысяч таких же — «жри, тварь!». А собаке — памятник!